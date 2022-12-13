Колесов: начавшаяся неделя в Петербурге будет зимней

Циклон уже 7 марта пройдет над Балтикой.

Начавшаяся неделя в Петербурге будет зимней, рассказа главный синоптик города Александр Колесов.

Циклон, уже очень активный, 7 марта пройдет над Балтикой. В Петербурге в этот день спокойная морозная погода, без осадков и ветра. Ночью холодно, да и днем -2…-4 градусов. Александр Колесов, синоптик

Утром 8 марта по городу подойдет атмосферный фронт и начнется снег, который продолжит смещаться на восток всю первую половину дня. Прохождение циклона будет сопровождаться усилением ветра, поэтому возможна метель. Днём 8 марта температура повысится до 0…-2 градусов, после прохождения атмосферного фронта осадки закончатся.

Синоптик посоветовал в эти дни быть автомобилистам и пешеходам аккуратными, так как днём снег подтаивает, а ночью всё замерзает, поэтому на дорогах и тротуарах образуется гололедица.

В Ленобласти ночью 7 марта температура может опуститься до -17 градусов.

Фото: Piter.tv