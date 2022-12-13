Петербург 20 марта может обновить температурный рекорд 30-летней давности

По словам синоптика, сегодня есть все условия "замахнуться" на абсолютный рекорд этого дня +10,5 градуса.

В понедельник, 20 марта, Петербург обновить температурный рекорд 20-летней давности. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Выходные дни даже при значительной облачности были тёплыми. В субботу максимальная температура воздуха в Петербурге достигла +6,5 градуса. Однако, пока самым высоким значением температуры в марте 2023 года остаются +7,9 градуса, отмеченные 14 марта.

По словам синоптика, сегодня есть все условия "замахнуться" на абсолютный рекорд этого дня +10,5 градуса, который был установлен в 1990 году.

Фото: Piter.tv