Петербург 20 марта может обновить температурный рекорд 30-летней давности

В понедельник, 20 марта, Петербург обновить температурный рекорд 20-летней давности. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
Выходные дни даже при значительной облачности были тёплыми. В субботу максимальная температура воздуха в Петербурге достигла +6,5 градуса. Однако, пока самым высоким значением температуры в марте 2023 года остаются +7,9 градуса, отмеченные 14 марта.
По словам синоптика, сегодня есть все условия "замахнуться" на абсолютный рекорд этого дня +10,5 градуса, который был установлен в 1990 году.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Распродажа (Таможенный конфискат). Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены.------ https://e.vg/konfiscatu