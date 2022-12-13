В Ленобласти ночью 7 марта температура может опуститься до -17 градусов

В большинстве районов во вторник, 7 марта, пройдёт небольшой, ночью местами умеренный снег.

В предпраздничный день в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов во вторник, 7 марта, пройдёт небольшой, ночью местами умеренный снег. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер ночью переменный 2-5 м/с, днём западных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -6...-11 градусов, местами -13...-17, днём -1...-6 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: pxhere.com; МЧС