Петербуржцев в начале недели ожидает похолодание, а к пятнице вернётся тёплая погода

В ночные часы уже предстоящей ночью температура опустится до +1…+6 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ожидает петербуржцев на этой неделе.

Погода на этой неделе хорошая, только произойдёт смена воздушной массы на более холодную, но во второй половине недели к нам снова придёт тепло. А вот перспектива с дождями призрачная. Александр Колесов, синоптик

После прохождения холодного атмосферного фронта по всему региону днём будет в районе +15…+20 градусов. В ночные часы уже предстоящей ночью температура опустится до +1…+6 градусов, в середине недели на востоке Ленобласти и вероятны заморозки.

Однако уже к пятнице снова будет тёплая погода. Фон дневной температуры по Ленобласти повысится до +21…+26 градусов, в Санкт-Петербурге ожидается возвращение +25 градусов и выше.

Фото: Piter.tv