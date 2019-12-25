В Ленобласти 10 августа ожидается дождливая погода

Днём +18...+23 градуса, на востоке до +25 градусов.

В Ленинградской области на выходных ожидается облачная и дождливая погода. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 10 августа в регионе ожидается переменная облачность, утром и днем –облачно с прояснениями. Ночью на западе региона местами пройдет кратковременный дождь. Утром и днем, начиная с западных районов, ожидаются дожди, местами ливни, грозы. Ветер ночью юго-восточный, южный 4-9 м/с, днем южный, юго-западный 7-12 м/с, на побережье Финского залива порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, на востоке местами до +9, днём +18...+23 градуса, на востоке до +25 градусов.

МЧС: 10 августа в Петербурге местами ожидаются ливни.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney); МЧС