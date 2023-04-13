В Ленобласти 9 октября ночью местами пройдёт мокрый снег

Температура воздуха ночью -3...+2 градуса.

В Ленинградской области в середине рабочей недели ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 9 октября на юго-востоке, во второй половине дня на западе региона пройдёт небольшой дождь, ночью – с мокрым снегом. Ветер восточный, юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы 15 м/с.

Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, местами до +5, днем +4...+9 градусов. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем – понижаться.

Петербуржцев также ждут похолодание и осадки: ночью возможен мокрый снег.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Stable Diffusion); МЧС