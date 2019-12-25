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Ночью 8 октября в Ленобласти местами ожидается до -1 градуса
Сегодня, 14:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ночью 8 октября в Ленобласти местами ожидается до -1 градуса

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В регионе ожидается без существенных осадков.

В Ленинградской области во вторник, 8 октября, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе ожидается без существенных осадков, ночью возможен слабый туман. Ветер северо-восточный, восточный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, местами до -1, днём +5...+10 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее петербуржцам рассказали о погоде на предстоящую неделю.

Фото: pxhere; МЧС

Теги: октябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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