Ночью 8 октября в Ленобласти местами ожидается до -1 градуса

В регионе ожидается без существенных осадков.

В Ленинградской области во вторник, 8 октября, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе ожидается без существенных осадков, ночью возможен слабый туман. Ветер северо-восточный, восточный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, местами до -1, днём +5...+10 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее петербуржцам рассказали о погоде на предстоящую неделю.

Фото: pxhere; МЧС