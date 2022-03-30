В Ленобласти 8 июня в большинстве районов пройдут дожди

Днём +16...+21 градусов.

В Ленинградской области в субботу, 8 июня, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью ожидается без осадков, утром местами, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Днём в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, местами у водоемов до +15, днём +16...+21 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.

В выходные в Петербурге по ночам ожидается не больше +10 градусов.

Фото: unsplash; МЧС