В Ленобласти 22 июня ожидается до +22 градусов

Ночью в большинстве районов, днём местами пройдут кратковременные дожди.

В Ленинградской области перед выходными станет немного прохладнее. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 7 июня будет облачно с прояснениями, днём ожидается переменная облачность. Ночью в большинстве районов, днём местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы, в начале ночи – с ливнями и градом. Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днём +17...+22 градуса. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее синоптик Колесов рассказал, что в Петербурге и Ленобласти после 6 июня и вторая половина недели ожидается с дневной температурой до +20 градусов.

Фото: Piter.tv; МЧС