В Ленобласти 6 апреля ожидаются осадки и +6 градусов

Порывы ветра ночью до 15 м/с.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленобласти ФГБУ "Северо-Западное УГМС", во вторник, 6 апреля, на территории региона будет облачная с прояснениями погода.

Ночью 6 апреля ожидаются осадки, днем местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снежной крупы. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью во вторник -1...+3, днем +1...+6 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ранее синоптики назвали дату устойчивого потепления в Петербурге.

Фото: Piter.tv