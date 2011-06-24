В Ленобласти 5 сентября ожидается до +27 градусов

Ожидается малооблачная погода без осадков.

В Ленинградской области в четверг, 5 сентября, ожидается малооблачная погода без осадков. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе местами ожидается туман. Ветер юго-восточный ночью слабый, днём 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов; местами: у водоемов до +16, на востоке до +4. Днем +22...+27 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

В Петербурге 3 сентября был перекрыт абсолютный температурный максимум.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney); МЧС