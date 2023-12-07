В Ленобласти 4 сентября ожидается до +28 градусов

Преимущественно без осадков.

В Ленинградской области в середине недели будет жаркая погода, рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 4 августа ожидается переменная облачность, днем будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ночью местами также возможен туман. Ветер восточный, юго-восточный ночью 1-6 м/с, днем 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, у водоемов местами до +17 градусов, днём +23...+28 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

В первую неделю сентября в Петербурге будет тёплая погода.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney); МЧС