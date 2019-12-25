В Ленобласти 4 марта пройдёт мокрый снег

На дорогах местами гололедица.

В Ленинградской области во вторник, 4 марта, ожидается облачная с прояснениями погода, также возможны осадки. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью пройдёт небольшой мокрый снег, днем также ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, днем 0...+5 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться, во второй половине дня – повышаться.

В Петербурге 4 марта также ожидается налипание снега и ветер до 15 м/с.

Фото: Piter.tv