В Ленобласти 3 сентября ожидается до +28 градусов

Местами в регионе в этот день пройдут кратковременные дожди.

В Ленинградской области во вторник, 3 сентября, ожидается переменная облачность. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами в регионе в этот день пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможны грозы, местами туман. Ветер восточный, юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, местами до +9, днём +23...+28 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

МЧС: утром 3 сентября в Петербурге ожидается туман.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney); МЧС