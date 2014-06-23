В Ленобласти на выходных будет идти снег

Ожидается до -5 градусов.

В Ленинградской области в субботу, 23 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный снег. Днем местами также ожидается небольшой и умеренный снег. Ветер южный, юго-западный ночью 7-12 м/с, днем 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем 0...-5 градусов. На дорогах местами гололедица.

В Петербурге на выходных будет холодно, но с прояснениями.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Stable Difusion); МЧС