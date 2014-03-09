В Ленобласти 20 июля в большинстве районов пройдут кратковременные дожди

Днём +19...+24 градуса.

В первый выходной день в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны ливни. Местами: ночью туман, днем грозы. Ветер ночью западных направлений 2-7 м/с, днем северных направлений 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днём +19...+24 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится.

Как рассказал синоптик Колесов, в ближайшие 3 дня в Петербурге ожидается много осадков.

Фото: МЧС; pxhere