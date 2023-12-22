В Ленобласти 19 марта воздух прогреется до +5 градусов

Температура воздуха ночью местами -10...-15 градусов.

В Ленинградской области во вторник, 19 марта, ожидается переменная облачность. Об этом следует из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе 19 марта ожидается без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, местами -10...-15, днём 0...+5 градусов.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее синоптик Колесов рассказал, когда в Петербург вернется тепло.

Фото: unsplash; МЧС