В Ленобласти 19 марта воздух прогреется до +5 градусов

В Ленинградской области во вторник, 19 марта, ожидается переменная облачность. Об этом следует из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
В регионе 19 марта ожидается без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, местами -10...-15, днём 0...+5 градусов.
Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.
Ранее синоптик Колесов рассказал, когда в Петербург вернется тепло.
Фото: unsplash; МЧС
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все