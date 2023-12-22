В Ленобласти 16 января ожидается снег и до -15 градусов

На дорогах сложная обстановка.

Во вторник, 16 января, по Ленинградской области ожидается преимущественно облачная погода, рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе во вторник пройдёт снег, ветер ночью северо-восточный, северный 3-8 м/с, днём северо-западный, западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью -9...-14 градусов, местами: на севере до -17, на юге до -5 градусов. Днём -3...-8 градусов, на северо-западе -10...-15 градусов. На дорогах сложная обстановка.

На Петербург надвигается циклон EFTHALIA.

Фото: Piter.tv: МЧС