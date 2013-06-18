В понедельник в Ленобласти выпадет снег

Столбики термометров за окнами покажут -2...+3 градусов.

В понедельник, 15 ноября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В темное время суток выпадет снег. Днем осадков быть не должно. Подует юго-западный, западный ветер со скоростью 4-9 м/с. На севере он усилится до 12 м/с. Температура воздуха ночью составит -5...0 градусов. Днем потеплеет до +3 градусов. Однако в некоторых районах воздух прогреется лишь до -2 градусов. На дорогах образуется лед.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Новый год в Петербурге может пройти без снега.

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