В Ленобласти 15 июня ожидается до +23 градусов

Местами в регионе пройдут кратковременные дожди.

В Ленинградской области в субботу, 15 июня, ожидается переменная облачность. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами в регионе пройдут кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер западных направлений ночью 2-5 м/с, днём 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, местами до +4, днём +18...+23 градуса. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Петербуржцам пообещали отличную погоду на выходных.

Фото: МЧС; Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)