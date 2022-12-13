  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Неделя в Ленобласти начнется с дождя и гроз
Сегодня, 15:06
193
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Неделя в Ленобласти начнется с дождя и гроз

0 0

Днем потеплеет до +17...+22 градусов.

В понедельник, 22 мая, в Ленобласти обещают непогоду. Неделя начнется с дождей и гроз. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

На улице установится переменная облачность. Ночью подует северо-восточный, восточный ветер со скоростью 2-7 м/с. Днем порывы будут достигать 6-11 м/с. 

В темное время суток температура воздуха составит +7...+12 градусов. Днем потеплеет до +17...+22 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее на Piter.tv: петербуржцы пробежали юбилейный "Зеленый марафон".

Фото: Pxhere

Теги: мчс, погода ленобласть, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии