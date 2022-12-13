Неделя в Ленобласти начнется с дождя и гроз

Днем потеплеет до +17...+22 градусов.

В понедельник, 22 мая, в Ленобласти обещают непогоду. Неделя начнется с дождей и гроз. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На улице установится переменная облачность. Ночью подует северо-восточный, восточный ветер со скоростью 2-7 м/с. Днем порывы будут достигать 6-11 м/с.

В темное время суток температура воздуха составит +7...+12 градусов. Днем потеплеет до +17...+22 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

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Фото: Pxhere