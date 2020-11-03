В Ленобласти 14 сентября будет до +27 градусов

Местами, преимущественно на западе региона, пройдут небольшие кратковременные дожди.

В субботу, 14 сентября, по Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами, преимущественно на западе региона, пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, на востоке местами до +9, днём +22...+27 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

В ближайшие дни в Петербурге могут быть обновлены температурные рекорды.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Stable Diffusion); МЧС