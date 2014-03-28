В Ленобласти 14 ноября ожидаются осадки

Днем +1...+6 градусов.

В Ленинградской области в четверг, 14 ноября, ожидается облачная погода. Такой прогноз дали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем также пройдут осадки, местами небольшие в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, днем в прибрежных районах местами порывы 15 м/с.

Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +1...+6 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица.

Впервые с апреля в Петербурге зафиксировали отрицательную среднесуточную температуру. В Северной столице 11 ноября средняя суточная температура воздуха составила -0,8 градуса.

Фото: unsplash; МЧС