В воскресенье в Ленобласти воздух прогреется до +23 градусов

Ночью возможны заморозки до -1 градуса.

В воскресенье, 20 мая, в Ленобласти обещают потепление. В регионе установится переменная облачность. Осадков не будет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью подует переменный северо-западный ветер со скоростью 2-5 м/с. Днем он сменит направление, подует северный ветер. Порывы будут достигать 10 м/с.

В темное время суток температура воздуха составит +3...+8 градусов, местами заморозки до -1 градуса. Днем обещают до +18...+23 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

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