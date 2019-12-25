В Ленобласть 12 марта в некоторых районах ожидается метель

Температура воздуха ночью 12 марта на западе -6...-11, на востоке -13...-18.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", на территории 47 региона 12 марта ожидается обланая погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Ночью 12 марта на западе небольшой снег, днём в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Ветер юго-восточный, южный 7-12 м/с, утром и днём местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью 12 марта на западе -6...-11, на востоке -13...-18, днём -1...-6 градусов. На дорогах гололедица.

В четверг из Петербурга начнут уходить морозы.

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