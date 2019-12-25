В Ленобласти в День России пройдут кратковременные дожди

Днём до +22 градусов.

В Ленинградской области в День России ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 12 июня местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ночью ожидается слабый туман, днем гроза. Ветер ночью юго-восточный, восточный 2-5 м/с, днем восточный, северо-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +17...+22 градуса. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет повышаться.

Фото: unsplash (Basil Smith)