В Ленобласти в День России пройдут кратковременные дожди

В Ленинградской области в День России ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Ночью 12 июня местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ночью ожидается слабый туман, днем гроза. Ветер ночью юго-восточный, восточный 2-5 м/с, днем восточный, северо-восточный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +17...+22 градуса. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет повышаться.
Фото: unsplash (Basil Smith)
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