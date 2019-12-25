  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти в День России пройдут кратковременные дожди
Сегодня, 13:58
141
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти в День России пройдут кратковременные дожди

0 0

Днём до +22 градусов.

В Ленинградской области в День России ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 12 июня местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ночью ожидается слабый туман, днем гроза. Ветер ночью юго-восточный, восточный 2-5 м/с, днем восточный, северо-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +17...+22 градуса. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет повышаться.

Фото: unsplash (Basil Smith)

Теги: июнь, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии