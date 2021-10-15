В Ленобласти 11 октября ночью и утром местами возможна гололедица

Ночью 11 октября местами пройдёт небольшой и умеренный дождь, на востоке – с мокрым снегом.

В Ленинградской области в середине недели ожидается преимущественно облачная погода. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 11 октября местами пройдёт небольшой и умеренный дождь, на востоке – с мокрым снегом. Днём пройдут дожди, местами сильные. По востоку Ленобласти ночью и утром на дорогах местами возможна гололедица. Ветер юго-западный, южный ночью 6-11 м/с, в прибрежных районах местами порывы 15 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с, в прибрежных районах до 21 м/с.

Температура воздуха ночью на западе области +1...+6 градусов, на востоке -3...+2, днём на западе +8...+13 градусов, на востоке +3...+8. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: unsplash; МЧС