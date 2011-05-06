В Ленобласти 11 июня ожидается до +23 градусов

Днём местами пройдут кратковременные дожди.

В Ленинградской области 11 июня ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в большинстве районов, днём местами пройдут кратковременные дожди. Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, местами до +5, днём +18...+23 градуса. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днём существенно не изменится.

Ранее синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге на этой неделе.

Фото: pxhere; МЧС