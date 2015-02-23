Ночью 11 апреля на востоке Ленобласти температура опустится до -10 градусов

В Ленинградской области перед выходными ожидается облачная и довольно прохладная погода. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Ночью 11 апреля в большинстве районов пройдёт снег, местами небольшой. Днем также пройдёт снег, мокрый снег, местами сильный. Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный, переходящий к северному, северо-западному 7-12 м/с, в прибрежных районах местами порывы до 15 м/с.
Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, местами на востоке до -10, днем -2...+3 градуса. На дорогах гололедица, сложная обстановка. Атмосферное давление будет понижаться.
Инфографика: МЧС Ленобласти
Ранее синоптик Колесов сообщил, что атмосферный фронт со снегом подойдёт к Санкт-Петербургу в середине ночи, в первой половине дня снег снова станет мокрым и будет идти до 15-17 часов.
Фото: unsplash (Roman Protsyshyn)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все