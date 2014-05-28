В Ленобласти 10 июня пройдут кратковременные дожди

Днём до +20 градусов.

В Ленинградской области во вторник, 10 июня, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе ожидается дождь, местами небольшой, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, ночью местами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +15...+20 градусов. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем – повышаться.

Фото: unsplash (Anik Deb Nath)