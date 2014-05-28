  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти 10 июня пройдут кратковременные дожди
Сегодня, 15:16
83
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 10 июня пройдут кратковременные дожди

0 0

Днём до +20 градусов.

В Ленинградской области во вторник, 10 июня, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе ожидается дождь, местами небольшой, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, ночью местами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +15...+20 градусов. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем – повышаться.

Фото: unsplash (Anik Deb Nath)

Теги: июнь, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии