В Ленобласти 10 июля ожидается до +25 градусов

Ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

В Ленинградской области в среду, 10 июля, ожидается переменная облачность. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе в середине рабочей недели ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, местами у водоемов до +15 градусов, днём +20...+25. Атмосферное давление будет повышаться.

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Фото: МЧС; pxhere