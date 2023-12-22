Теплый атмосферный фронт принес в Петербург весну

Синоптик Александр Колесов рассказал, что в Северной столице выпадут осадки, но будет тепло.

К Петербургу подошел теплый атмосферный фронт. Главный синоптик города Александр Колесов рассказал, что в Северной столице в ближайшие дни будет комфортная температура воздуха. Однако солнца ждать не стоит, жителям придется выходить на улицу с зонтами. Об этом специалист сообщил в своем tg-канале.

Сегодня, 22 февраля, в городе на Неве будет идти снег. В течение дня воздух прогреется выше нуля градусов. А завтра в выходные начнутся дожди.

Конечно, теплая погода это хорошо, но комфортность погоды будет определяться наличием дождя и силой ветра, а с этими погодными явлениями несколько хуже обстоят дела. Александр Колесов, синоптик

В Петербурге обойдется практически без осадков 23 февраля, сильные дожди обрушатся на город 24 февраля.

Подует южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, в прибрежных районах – до 8-13 метров.

Ранее мы писали, что в Ленобласти в четверг будет тепло и снежно.

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