В Ленобласти 5 апреля ожидаются мокрый снег и ветер до 17 м/с

Воздух при этом прогреется до +10 градусов.

Новая неделя в Ленобласти начнется с неблагоприятных метеорологических условий. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В регионе 5 апреля ночью столбик термометра опустился до значений -1..+3 градуса, днем на улице потеплеет до +5..+10 градусов.

При этом ожидаются гололедица, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 15-17 м/с. В Петербурге в понедельник также будет дуть сильный ветер.

Фото: Piter.tv