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В Ленобласти 5 апреля ожидаются мокрый снег и ветер до 17 м/с
Сегодня, 8:01
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nastya960

В Ленобласти 5 апреля ожидаются мокрый снег и ветер до 17 м/с

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Воздух при этом прогреется до +10 градусов.

Новая неделя в Ленобласти начнется с неблагоприятных метеорологических условий. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В регионе 5 апреля ночью столбик термометра опустился до значений -1..+3 градуса, днем на улице потеплеет до +5..+10 градусов.

При этом ожидаются гололедица, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 15-17 м/с. В Петербурге в понедельник также будет дуть сильный ветер.

Фото: Piter.tv

 

Теги: ветер, погода
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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