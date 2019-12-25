В Петербурге в понедельник будет слышен ветра свист

Юго-западный ветер подует со скоростью до 15 метров секунду.

В Северной столице погода в понедельник, 5 апреля, будет ветреной. Временами горожане смогут увидеть солнце. День пройдет без осадков, но вечером начнется небольшой дождь. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в воскресенье, 4 апреля.

Температура воздуха ночью составит +1...+3 градуса, а днем поднимется до +9. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в воскресенье Петербург окажется под влиянием теплого атмосферного фронта с запада.

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