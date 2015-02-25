В Ленобласти 25 марта воздух прогреется до +9 градусов

Днем 25 марта местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в четверг, 25 марта, на территории 47 региона ожидается облачная с прояснениями погода.

Днем 25 марта местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью в четверг -3...+2 гр., днем +4...+9 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

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Фото: Piter.tv