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В Ленобласти 25 марта воздух прогреется до +9 градусов
Сегодня, 13:11
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nastya960

В Ленобласти 25 марта воздух прогреется до +9 градусов

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Днем 25 марта местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в четверг, 25 марта, на территории 47 региона ожидается облачная с прояснениями погода.

Днем 25 марта местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью в четверг -3...+2 гр., днем +4...+9 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Вильфанд рассказал о погоде весной и летом в России.

Фото: Piter.tv

 

Теги: весна, погода
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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