Благодаря прокуратуре петербуржец погасил задолженность по алиментам на содержание ребенка-инвалида

Общая сумма задолженности составила 700 тысяч рублей.

В Петербурге по требованию прокуратуры погашена задолженность по уплате алиментов на содержание ребенка-инвалида в размере 700 тысяч рублей. В прокуратуру Красносельского района обратилась мама, которая одна воспитывает ребёнка-инвалида.

Установлено, что с 2018 по 2024 год бывший супруг заявительницы не выплачивал деньги на содержание 13-летней дочери.

Органом принудительного исполнения в 2018 году было возбуждено исполнительное производство, которое в том же году было окончено в связи с трудоустройством бывшего мужа и направлением копии исполнительного документа в организацию для удержания периодических платежей, установленных исполнительным документом. Однако мужчина продолжал уклоняться от уплаты алиментов, в результате чего общая сумма задолженности составила 700 тысяч рублей.

Прокуратура внесла представление руководителю службы судебных приставов, по результатам рассмотрения которого задолженность полностью погашена.

Ранее ещё один петербуржец погасил алиментный долг в размере 1,7 млн рублей, чтобы не лишиться кроссовера.

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