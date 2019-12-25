Задержаны пятеро подростков, которые подожгли детскую площадку в поселке Рахья

Сумма ущерба составила 1,7 млн рублей.

Уголовный розыск поймал несовершеннолетних поджигателей детской площадки во Всеволожском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 20 июля поступило сообщение о том, что на Октябрьском шоссе в поселке Рахья горит площадка. Сумма ущерба составила 1,7 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Поджигателями оказались пятеро подростков в возрасте от 13 до 15 лет, накануне их увезли в отдел. Троим избрана мера пресечения в подписке о невыезде и надлежащем поведении, младшие опрошены и переданы законным представителям.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти