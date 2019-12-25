  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Задержаны пятеро подростков, которые подожгли детскую площадку в поселке Рахья
Сегодня, 9:25
135
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Задержаны пятеро подростков, которые подожгли детскую площадку в поселке Рахья

0 0

Сумма ущерба составила 1,7 млн рублей.

Уголовный розыск поймал несовершеннолетних поджигателей детской площадки во Всеволожском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 20 июля поступило сообщение о том, что на Октябрьском шоссе в поселке Рахья горит площадка. Сумма ущерба составила 1,7 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). 

Поджигателями оказались пятеро подростков в возрасте от 13 до 15 лет, накануне их увезли в отдел. Троим избрана мера пресечения в подписке о невыезде и надлежащем поведении, младшие опрошены и переданы законным представителям. 

Ранее на Piter.TV: петербуржец задержан по подозрению в поджоге своей квартиры и квартиры матери. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: поджог, рахья
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии