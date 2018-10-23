Стали известны подробности задержания бизнесмена Тютина

Человек, которого подозреваемый хотел убить чужими руками, является любовником его супруги.

Сотрудники уголовного розыска задержали 57-летнего жителя Ленобласти бизнесмена Александра Тютина, который попытался нанять киллера для убийства гражданина РФ, проживающего в Турции. Подробности инцидента приводит "Петербургский дневник".

Как уточняет источник издание, в 2018 году правоохранительные органы уже предотвратили заказное убийство родственницы предпринимателя: Тютин нанял киллера с целью решить наследственный спор. Через пять лет данный мужчина снова попал в поле зрения правоохранительных органовпо тому же поводу. Человек, которого он хотел убить чужими руками, является любовником его супруги. Тютин обратился к своему знакомому с просьбой не только устранить соперника, но и ту самую родственницу, с которой в прошлом они делили наследство.



Благодаря оперативным мерам сотрудников уголовного розыска, все преступления были предотвращены. Заказчик задержан вечером 21 декабря в кинотеатре. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Подозреваемый бизнесмен передан в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге полицейские задержали подозреваемую в краже картины за 3 млн рублей.

Фото: Piter.TV