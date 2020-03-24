В Петербурге полицейские задержали подозреваемую в краже картины за 3 млн рублей

Это произведение известного российского художника-абстракциониста Евгения Михнова-Войтенко.

В Петербурге полицейские задержали подозреваемую в хищении дорогостоящей картины. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Произведение известного российского художника-абстракциониста Евгения Михнова-Войтенко досталось по наследству жительнице Петербурга. О том, что пожилая женщина хранит его у себя дома, стало известно злоумышленнице. Установлено, что подозреваемая убедила пожилую женщину временно передать ей полотно якобы для экспонирования на выставке. Для связи оставила только свой номер телефона, который оказался отключён. Фигурантка присвоила картину стоимостью около 3 млн рублей и пыталась её продать.

Полицейские установили личность подозреваемой и задержали ее. Похищенное изъято и после проведения следственных действий будет возвращено законной владелице.

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Фото: МВД Медиа