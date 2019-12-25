Подозреваемый в убийстве у реки Монастырки страдает шизофренией

Установлено, что подозреваемый до 2 августа лечился в городской психиатрической больнице №3 им. Скворцова-Степанова.

Стали известны подробности убийства на набережной реки Монастырки. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 8 августа в полицию обратился прохожий, который сообщил, что в районе 2-го Лаврского моста утопили женщину, преступник ушел по мосту в сторону набережной Обводного канала. На месте полицейскими был найден труп 32-летней гражданки Молдовы. Также по подозрению в убийстве был задержан 25-летний житель Пермского края. Установлено, что подозреваемый до 2 августа лечился в городской психиатрической больнице №3 им. Скворцова-Степанова с диагнозом "шизофрения".

Труп направлен в морг для установления причины смерти, возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Фото: Piter.tv