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"Водоканал" подготовил канализационную систему к приему осадков в Петербурге
Сегодня, 10:58
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"Водоканал" подготовил канализационную систему к приему осадков в Петербурге

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Предприятие эксплуатирует и обслуживает часть сетей водоотведения.

В Петербурге специалисты "Водоканала" подготовили канализационную систему к приему осадков 3 июня. Ожидаются дожди, ливни и грозы, передают синоптики. 

Предприятие эксплуатирует и обслуживает часть сетей водоотведения. На определенных участках владельцами сетей могут быть и другие организации: застройщики, УК, дорожные службы. 

Для оперативного реагирования на возникающие вопросы в границах эксплуатационной ответственности "Водоканала" в городе дежурят 73 бригады предприятия. 

Пресс-служба "Водоканала" 

Отмечается, что при сверхрасчетных ливнях канализационная система не может принять весь объем стоков. Сообщить о скоплении воды получится по телефонам: 004 и 576-14-83.

Ранее на Piter.TV: за неделю в Петербурге высадили более 850 тыс. цветов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: водоканал, дожди
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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