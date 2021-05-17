"Водоканал" подготовил канализационную систему к приему осадков в Петербурге

Предприятие эксплуатирует и обслуживает часть сетей водоотведения.

В Петербурге специалисты "Водоканала" подготовили канализационную систему к приему осадков 3 июня. Ожидаются дожди, ливни и грозы, передают синоптики.

Предприятие эксплуатирует и обслуживает часть сетей водоотведения. На определенных участках владельцами сетей могут быть и другие организации: застройщики, УК, дорожные службы.

Для оперативного реагирования на возникающие вопросы в границах эксплуатационной ответственности "Водоканала" в городе дежурят 73 бригады предприятия. Пресс-служба "Водоканала"

Отмечается, что при сверхрасчетных ливнях канализационная система не может принять весь объем стоков. Сообщить о скоплении воды получится по телефонам: 004 и 576-14-83.

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Фото: Piter.TV