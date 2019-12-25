В Выборге обсудили подготовку к зиме жилищно-коммунального комплекса

Участие в заседании приняли представители теплоснабжающих и ресурсоснабжающих предприятий, а также организаций, которые несут ответственность за содержание жилого фонда и зданий социального назначения.

Администрацией Выборгского района организована территориальная межведомственная комиссия (МВК) по подготовке к отопительному сезону 2021-2022 гг. Первое заседание состоялось 2 июня. Его провел замглавы администрации Выборгского района Дмитрий Самойленко. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Участие в заседании приняли представители теплоснабжающих и ресурсоснабжающих предприятий, а также организаций, которые несут ответственность за содержание жилого фонда и зданий социального назначения.

Решения, принимаемые МВК, являются обязательными для всех предприятий, организаций и учреждений. В ходе заседания были рассмотрены процедурные мероприятия, обязательные для исполнения структурами, ответственными за подготовку зданий к эксплуатации в отопительный период.

Для обеспечения необходимого уровня теплоснабжения в домах управляющим организациям предстоит провести ремонт, промывку и гидравлические испытания систем отопления, проверить и наладить устройства, обеспечивающие подачу тепла в квартиры и помещения.

Контролировать, как управляющие организации и ТСЖ справляются с работами в межотопительный период, смогут жители. Информацию планируют обновлять еженедельно на сайте теплоснабжающего предприятия АО "Выборгтеплоэнерго".

Координацию подготовки к отопительному сезону будет вести не только администрация Выборгского района, но и муниципальные образования городских и сельских поселений.

Ранее стало известно, что для модернизации сетей водоснабжения в Выборге на сутки отключат воду.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО