Петербуржцам рекомендовали соблюдать самоизоляцию во время подготовки к Новому году

Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Комздрава Петербурга Елена Дондурей призвала петербуржцев, имеющих хронические заболевания, самоизолироваться перед Новым годом. Предновогодние покупки она посоветовала совершить в интернет-магазинах. Такое заявление специалист сделала на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в городе.

Я думаю, что нам нужно окончательно взять ответственность за свое здоровье все-таки в свои руки. Мы точно знаем о наших хронических заболеваниях, о наших слабых местах. Елена Дондурей

По словам Дондурей, период распространения заболеваемости гриппом составляет не более 2,5 месяцев, после первого месяца рост числа зараженных останавливается, а затем вовсе идет на спад.

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