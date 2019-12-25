  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцам рекомендовали соблюдать самоизоляцию во время подготовки к Новому году
Сегодня, 15:57
198
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам рекомендовали соблюдать самоизоляцию во время подготовки к Новому году

0 0

Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Комздрава Петербурга Елена Дондурей призвала петербуржцев, имеющих хронические заболевания, самоизолироваться перед Новым годом. Предновогодние покупки она посоветовала совершить в интернет-магазинах. Такое заявление специалист сделала на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в городе.

Я думаю, что нам нужно окончательно взять ответственность за свое здоровье все-таки в свои руки. Мы точно знаем о наших хронических заболеваниях, о наших слабых местах.

Елена Дондурей 

По словам Дондурей, период распространения заболеваемости гриппом составляет не более 2,5 месяцев, после первого месяца рост числа зараженных останавливается, а затем вовсе идет на спад.

Фото: pxhere.com

Теги: грипп, орви, самоизоляция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии