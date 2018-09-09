Кинопроизводители Петербурга второй раз за год смогут принять участие в конкурсе на получение субсидии

Для того, чтобы стать участников, должно быть соблюдено условие: фильм снят или будет сниматься на территории Петербурга.

В Смольном анонсировали второй этап поддержки кинопроизводителей. Информация о сроках приема заявок появится в августе.

В 2022 году из регионального бюджета на поддержку кинематографистов выделили 150 млн рублей. По итогам первого полугодия эту сумму решили увеличить. Отмечается, что создание отечественных кинопродуктов является важной задачей, так как зарубежные компании ушли с российского рынка.

Итоги первого этапа были подведены в мае. Тогда стало известно, что субсидии получит 21 кинофильм, 14 документальных лент, 6 полнометражных художественных картин и одна игровая короткометражка. Например, комедия "Родители строгого режима", "Воздух", "Летом асфальт теплый", "Павильон", "Евгений Телегин". Большинство из них зрители увидят в ближайшие 1,5 года.

В отборе могут участвовать не только НКО, но и коммерческие киностудии. Обязательное условие — фильм должен быть снят на территории Петербурга в период с 2021 по 2023 год.

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Фото: Ленфильм