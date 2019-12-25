В дом на 5-й линии В. О. подбросили девятимесячную девочку в коляске

Задержана мать ребенка, ей вменяют ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

В жилой дом на Васильевском острове в Петербурге подбросили маленького ребенка. Задержаны мать младенца и двое ее знакомых, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Днем 3 марта в службу "112" позвонил житель дома 44 по 5-й линии В. О. с информацией о том, что около его квартиры стоит коляска с грудничком. В ней оказалась девятимесячная девочка. Через 10 минут в заведении на Среднем проспекте В. О. поймали ее 20-летнюю мать и 16-летних юношей. Девушка подговорила последних оставить коляску в парадной, пояснив, что не хочет заниматься дочкой. Их доставили в отдел полиции, а малышку – в дом ребенка.

Мать девочки состоит на учете, семья считается неблагополучной. Ранее ее привлекали к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. А один из несовершеннолетних был в федеральном розыске, так как ушел из спецучреждения, в отношении него проводят административное расследование по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои).

Девушке вменяют ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), она помещена в ИВС. Подросток передан родителям.

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Фото: Piter.TV