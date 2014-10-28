Стало известно имя победителя шоу "Колледж"

Как оказалось, не все поклонники шоу оказались согласны с выбором победителя.

На телеканале СТС закончился сезон шоу "Колледж". Победу одержал Никита Шкоркин, он получил миллион рублей на обучение. Об этом он рассказал в своем Instagram.

Молодой человек написал, что мечтает стать бизнесменом, и теперь у него есть для этого возможности. Также победитель признался, что данный проект помог переосмыслить ему свою собственную жизнь.

Как оказалось, не все поклонники шоу оказались согласны с выбором победителя. Некоторые из них уверены, что первой должна была стать Вероника Дмитриева. При этом девушка даже не попала в финальную тройку.

В начале мая стало известно, что певец Jony победил во втором сезоне шоу "Маска".

Фото: Instagram / @collegectc; Instagram / @nikitashkorkin