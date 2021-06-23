На Пискаревском проспекте затопило газон холодной водой

На данный момент аварию устранили.

Утром 19 апреля на Пискаревском проспекте в районе дома №41 (Рождественская церковь) прорвало трубу с холодной водой. По сообщению пресс-службы Красногвардейского района, затоплен оказался газон.

На место аварии приехали специалисты "Водоканала". За час им удалось устранить подтопление. На данный момент воды на проезжей части нет.

Напомним, что в Петербурге начались испытания теплосетей. Сегодня проверка проходит в Московском и Адмиралтейском районах, а также в Красносельском и Красногвардейском.

Фото: прес-служба администрации Красногвардейского района