Ханна беременна: певица показала округлившуюся фигуру

Звезда продемонстрировала округлившийся живот на благотворительном балу им. М. Рудяка в Москве.

Ханна перестала скрывать беременность. Певица продемонстрировала округлившийся живот на благотворительном балу им. М. Рудяка в Москве.

В последнее время Ханна давно не появлялась в свете и не публиковала в Инстаграме фото в полный рост. Поклонники стали подозревать, что певица находится в интересном положении. Все подтвердил снимок мужа певицы - Павла Курьянова, генерального директора компаний "Black Star". Он опубликовал в соцсетях фото с благотворительного бала: молодая супруга в облегающем платье сидит у него на коленях. Будущий отец подписал снимок: "да!".

Поклонники поспешили порадоваться за счастливых супругов. "Поздравляем от всей души!", "Вот это и есть счастье!!!", "дай Бог ребеночку здоровья!", - писали под фото подписчики в Инстаграмме.

Известно, что сейчас певица на 4-м месяце. Ребенок должен появиться на свет в сентябре этого года.

Напомним, что недавно стало известно о второй беременности актрисы Анны Хилькевич.

Фото: Instagram / @pashuofficial, ВКонтакте.