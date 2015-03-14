Петербуржец приговорен к 6 годам лишения свободы за покушение на сбыт мефедрона

В ходе задержания при молодом человеке был обнаружен сверток с наркотическим веществом, который он планировал сбыть бесконтактным путем.

Прокуратура Кировского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Никиты Цыганкова. Он признан судом виновным в покушении на сбыт наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Суд установил, что до момента задержания, под наблюдением правоохранителей, 22-летний молодой человек сделал пять закладок с мефедроном. В ходе задержания при молодом человеке был обнаружен сверток с наркотическим веществом, который он планировал сбыть бесконтактным путем.

Суд назначил Цыганкову наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

В конце апреля в петербургский центр содержания мигрантов пытались пронести конфеты с гашишем.

Фото: Piter.tv