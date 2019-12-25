Петербуржца задержали по подозрению в изнасиловании девочки в 1996 году

В Петербурге подозреваемого в изнасиловании ребёнка поймали спустя 26 лет. Об этом стало известно Piter.tv.
В мае 1996 года мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку в лифте дома № 45 по 2-му Муринскому проспекту.
Задержать подозреваемого 48-летнего мужчину удалось 26 лет спустя. Ранее судимый мужчина сознался в содеянном. Также его ДНК совпала с образцом, изъятым в ходе осмотра места преступления. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
Накануне на Некрасова сотрудники полиции накрыли бордель.
Фото: Piter.tv
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