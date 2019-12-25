Петербуржца задержали по подозрению в изнасиловании девочки в 1996 году

Ранее судимый мужчина сознался в содеянном.

В Петербурге подозреваемого в изнасиловании ребёнка поймали спустя 26 лет. Об этом стало известно Piter.tv.

В мае 1996 года мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку в лифте дома № 45 по 2-му Муринскому проспекту.

Задержать подозреваемого 48-летнего мужчину удалось 26 лет спустя. Ранее судимый мужчина сознался в содеянном. Также его ДНК совпала с образцом, изъятым в ходе осмотра места преступления. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Накануне на Некрасова сотрудники полиции накрыли бордель.

Фото: Piter.tv