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Петербуржца задержали по подозрению в изнасиловании девочки в 1996 году
Сегодня, 12:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржца задержали по подозрению в изнасиловании девочки в 1996 году

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Ранее судимый мужчина сознался в содеянном.

В Петербурге подозреваемого в изнасиловании ребёнка поймали спустя 26 лет. Об этом стало известно Piter.tv.

В мае 1996 года мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку в лифте дома № 45 по 2-му Муринскому проспекту.

Задержать подозреваемого 48-летнего мужчину удалось 26 лет спустя. Ранее судимый мужчина сознался в содеянном. Также его ДНК совпала с образцом, изъятым в ходе осмотра места преступления. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Накануне на Некрасова сотрудники полиции накрыли бордель.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, изнасилование
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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